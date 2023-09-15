Almanya’daki Johannes Gutenberg Mainz Üniversitesi ve Darmstadt Teknik Üniversitesi ile Çin’deki Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni bir “kalem”, sanatçılara çalışmaları için yepyeni bir ortam sağlayabilir.

Kayıp Rıhtım’dan Devrim Beyaz’ın haberine göre; geliştirilen bu yeni cihaz, sıvıdaki iyonları değiştirerek nispeten düşük pH’lı bölgeler yaratan özel bir malzemeden yapılmış 50 mikron genişliğinde küçük bir boncuktan oluşuyor. Suda asılı kalan parçacıkların izleri daha sonra asidik çözeltiye çekiliyor. Bu bölgenin dışarı çekilmesi kalıcı, ‘yazılı’ çizgiler oluşturmaya yardımcı oluyor.

Small dergisinde yayınlanan araştırmaya göre yazıyı sabit tutmayı hedefleyen prototip, boncuğu suyun içinde hareket ettirmek yerine suyu boncuğun etrafında hareket ettiriyor. İlk başta bu işlem elle yapılırken daha sonra programlanabilir bir cihaz geliştirilerek suya yazı yazmak mümkün hâle getirildi.