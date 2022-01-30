TV8’de ekrana gelecek olan Çağatay Ulusoy ile Alina Boz’un başrolünü oynayacağı Süslü Korkuluk dizisinin çekimleri yakında başlıyor. Dizide Çağatay Ulusoy gelinlik diktiği genç kıza aşık olacak olan ünlü bir terziye hayat verecek.

TV100’ün haberine göre, diziye son olarak Olgun Şimşek katıldı. Şimşek, Ulusoy’un babası rolünü canlandıracak.

Ulusoy hikâyede dedesi ölünce hep utandığı babasını İstanbul’a getiriyor. Babasına bir bakıcı tutuluyor. Süslü Korkuluk’un ‘kötü adamı’ Dimitri için Fatih Artman ve Salih Bademci’yle görüşmeler sürüyor.