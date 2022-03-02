TV8’in sevilen yarışması Survivor All Star 2022’de ünlüler ve gönüllüler,pizza ve kola ödülü için ok atma parkurunda karşı karşıya geldi. Ünlüler, kadınlar mücadelesini önde tamamlarken,erkekler karşılaşmasında ise gönüllüler duruma eşitlik getirdi.

Batuhan Karacakaya ok atma hakkında bildiklerini takım arkadaşlarıyla bildiklerini paylaşırken Mert Öcal’ın araya girmesi üzerine tartışma başladı.

İşte o tartışma:

Mert: Nagihan gel.

Batuhan: Bir dakika Mert abi bir şey anlatıyorum. ‘Siz oturun, ben yaparım’ havalarını sevmiyorum. Biz orada iki kişi boşuna mı dikildik? Mert: ‘Ben biliyorum’ havaları olmaz. Benim canımı sıkma. Oraya gittin, dört defa yaptın. Konuşma, ne demek ben yapamam? Dizide ok atmayla aynı şey mi bu? Sinirlendirme beni.

Batuhan: Sen saçma sapan konuşma. Bir de diyorsun ki; ‘silah atmakla aynı şey’. Böyle bir şey olabilir mi?

Mert: Tabii ki aynısı. Ne kadar uzak olduğun buradan belli. Gidin anlatın, ben ağzımı açıp tek kelime etmiyorum. Ben sen miyim, üçüncüde vurunca ‘Ben yaptım’ diyeyim?

Batuhan: Bu şovlar senin işin, benim değil ifadelerinin kullandı.