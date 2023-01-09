Sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın üstlendiği Survivor 2023’ün hazırlıkları devam ederken, yarışmacılar çekimler için Dominik Cumhuriyeti’ne doğru yola çıkmaya başladı. Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney gibi ünlü isimlerin bu sene yarışmacı kadrosunda yer alacağı Survivor 2023’ün 15 Ocak tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyor.

Ünlüler kadrosunda yer alacak olan Ümit Erdim, geçtiğimiz gün eşi ve çocuklarıyla Etiler’de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Dominik Cumhuriyetine gitmeden önce bazı açıklamalarda bulunan Erdim, “Ailem konusunda çok duygusalım. Umarım orada kendimi tutarım da ağlamam. Onun dışında yemek konusunda sıkıntı yaşamayacak tek kişiyimdir herhalde. Eski halimi hatırlayın malum midemi aldırdım, istesem de çok bir şey yiyemiyorum” dedi.

Öte yandan bu yıl Survivor formatının geçtiğimiz yıllara göre daha farklı olacağını açıklayan Acun Ilıcalı, yarışmanın güç oyunlarının aksine akıl oyunlarına dayanan bir format ile ekranlara geleceğini söylemişti. Merakla beklenen 2023 sezonu 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle TV8 ekranlarında ilk bölümü ile izleyicisiyle buluşacak. Geri sayım başladı!