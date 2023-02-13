Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felaketi tüm Türkiye’yi yasa boğarken bir kötü haber de Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay’dan geldi. 2020 yılında katıldığı Survivor Türkiye yarışmasıyla tanınan Aşkım Burçe Tunay, 30 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depreminde erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı’yı kaybetmenin acısıyla sarsıldı.

Erkek arkadaşının vefatını sosyal medya hesabından “…Son kez bakmalıydım sana, son kez seni çok sevdiğimi söylemeliydim. Bir yerlerden beni izlediğini biliyorum. Kalbim senin evin söz veriyorum, o eve çok iyi bakmaya çalışacağım.” sözleriyle duyuran Aşkım Burçe, paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.

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