Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki şiddetli deprem beraberinde 11 ili de ekledi. Binlerce insan hayatını kaybetti ve geriye acı görüntüler kaldı. Bu süreçte Survivor yarışması da yayınlanmadı ve ‘Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?’ sorusu merak edildi.

Acun Ilıcalı’nın yarışmacılara depremi söylediği anların yayınlanması seyircilerin bir kısmını rahatsız etti. Bazı seyirciler ise bu durumda bir sorun görmedi.

Medyaradar’da yer alan habere göre bir iddia ortalığı karıştırdı… İddiaya göre bu süreçte yarışmacılar otelde kaldı ve 6 yarışmacı da Survivor’ı bıraktı.