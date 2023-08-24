Kaza geçiren Turabi Amerika’da hastanede tedavi gördüğü anları paylaştı. Ünlü isim gönderisinde, “Azraile mesaj attım; ‘Gel beni al!’ diye. O da mesaj atmış; ‘Gülüşün dert olmuş seni çekemeyenlere. Onlara inat yaşa!’ diye. Şaka şaka. Ciddiye almış mesajımı. Az kalsın beni alıyordu şereflinin zıttı. Siz siz olun Azraille oynaşmayın. Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah. Şimdilik hoşçakalın” demişti.

Turabi son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Survivor’daki fotoğraflarını ve Acun Ilıcalı ile bir karesini yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Artık çok ama çok yoruldum. Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda ediyorum ve emekli oluyorum. Geride hatırladıkça gurur duyacağım şampiyonluklar kazandım. Kazandırdığı paralar yüzünden de çok insan kaybettim. Paraların bir kısmı ailenin borçlarına, bir kısmı dostların derdine, bir kısmı da ihtiyacı olan kardeşlerime gitti (Helal hoş olsun). Bir kısmını yedim, kalanını ticarette batırdım. Kötü gün parasını da şimdi sağlığımı düzeltmek için kullanıyorum. Çok şükür yarışmalardan önceki beş parasız halime geri döndüm. Bu saatten sonra olur da bir yarışa gidersem eğer birincilik parasını da iyi bir hayır kurumuna bağışlayacağım. Tüm hayallerimi gerçekleştirdim. Sırada yurt dışındaki organizasyonlarda ve yarışmalarda yarışıp hayallerini gerçekleştirmek isteyen kardeşlerim için çalışacağım. Çok çalışın kardeşlerim. 2024 senesinde en az $1,000,000 ödüllü yarışmaları kazanmak istiyorsanız şimdiden hazırlanın. Yakında benim koçluğumda dünyanın her yerindeki yarışmalarda benim ekibimden şampiyonlar çıkacak. O güne kadar kalın sağlıcakla.”