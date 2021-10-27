Survivor Şampiyonu İsmail Balaban Aşkını İtiraf Etti!

TV 8’de yayınlanan Survivor yarışmasında, annesi Ümmü Gülsüm Balaban ile nişanlısı Gamze Atakan’ın kavga etmesi sonrasında nişanı bozan İsmail Balaban, yeni aşkı ile gündem oldu. Sevgilisi İlayda Şeker’in sosyal medyada paylaştığı videoda Balaban, aşkını itiraf etmesi ile dikkat çekti

Instagram fenomeni İlayda Şeker, Survivor şampiyonu İsmail Balaban ile araç içinde çektiği mutlu pozları takipçileriyle paylaştı. Şeker’in yeni sevgilisi ile el ele olduğu videoda, Balaban’ın “Seninle geçirdiğim her günüm çok güzel” sözleriyle aşkını itiraf etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Geçen haftalarda İsmail Balaban ile ATV üzerinde görüntülenen İlayda Şeker, daha öncesinde de sevgilisini yalnız bırakmayarak Balaban’ın güreş maçına gittiğini açıklamıştı.