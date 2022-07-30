TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star programında, 5 Mayıs günü oynanan dokunulmazlık oyununda ağır bir sakatlık geçirerek yarışmaya veda eden Merve Aydın, geçtiğimiz gün Nişantaşı’ndaki bir AVM’de görüntülendi. Yürümekte zorluk çektiği görülen Aydın, sağlık durumu ve Nisa Bölükbaşı’nın şampiyonluğu ile ilgili konuştu.

32 yaşındaki eski sporcu, “Daha iyiyim, toparlıyorum. Altı ayda düzeliyorsun ama ben daha erken yürüdüm. En azından çocuğumun peşinden koşabiliyorum. Psikolojik anlamda çok zor geçti. Ada için büyük emekler verdim ve sakatlanarak ayrılmak durumunda kaldım. Öyle olmasaydı durumlar daha farklı olabilirdi. Nasip kısmet böyleymiş. Allah daha beterinden korudu” açıklamasında bulundu.

Muhabirlerin “Sakatlığınız olmasaydı belki de şampiyon olurdunuz” sözleri üzerine Aydın, “Evet, olabilirdim. Her şey kısmet” şeklinde yanıt verdi. Eski atlet, yarışma bittikten bir ay sonra bile şampiyonluk tartışmalarının devam ettiği Nisa Bölükbaşı ile ilgili “Bir kadın kazandı. O da herkes gibi mücadele verdi, öyle ya da böyle. Sonuçta şampiyon oldu. Halkımızın seçimi, yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Merve Aydın, basın mensuplarının “Sizce Nisa şampiyonluğu hak etti mi?” sorusu üzerine ise, “Sizi seviyorum, kendinize çok iyi bakın” diyerek soruları yanıtsız bıraktı.