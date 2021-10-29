Survivor Duygu köpeklerin saldırısından zor kurtuldu

Duygu Bal, Sarıyer’de poddle cinsi köpeğini gezdirirken çevrede bulunan 5 köpeğin saldırısına uğramasıyla dehşete kapılan Bal, elinden ve burnundan yaralandıktan sonra apartmana sığınarak köpeklerden kurtuldu.

“Gerekirse belediyenin kapısında yatarım”

Yaşadığı olayla ilgili konuşan Duygu Bal, “Korkunç bir facia yaşadım. Hem de sokağımda beslediğim köpeklerin saldırısına uğradım. 5 köpek sinsice bize saldırdı. Minik köpeğimi tasmasından çekerek kucağıma alınca korkuyla benim burnumu ısırdı.Gerekirse Sarıyer Belediyesi’nin önünde yatarım. Korkudan sokağa çıkamıyorum. Belediye bu kadar sorumsuz olamaz. Aynı yerde başka küçük bir köpeği öldürmüşler. Ben uzun boylu ve sporcu olmanın ne işe yaradığını o an gördüm. Kısa boylu ya da biraz güçsüz biri olsam asla kurtaramazdım kendimi” sözleriyle sitem etti.