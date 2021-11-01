Survivor Barış Murat Yağcı’ya kötü haber mahkemeden geldi

Mankenlik yapan Barış Murat Yağcı, köpek taklidi yaptığı videoyu sosyal medyadan paylaşınca gündem olmuştu. Yayınladığı video hakkına yapılan yorumlardan ve eleştirilerden rahatsız olan Yağcı, soluğu mahkemede aldı.

Kişilik haklarının zedelendiği gerekçesiyle hakkında yapılan bütün içeriklerin internetten kaldırılmasını için Sulh Ceza Hakimlik’ine başvuran Barış Murat Yağcı, yayınladığı videoyu kendi hür iradesiyle çektiği için Hakimlik’ten red cevabı aldı.