2011 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında ‘Best Fotomodel’ olarak seçilen Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz gün İstanbul Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Motosikletini bir AVM’nin otoparkına parkeden Yağcı, Alman sevgilisi Laura Celine’nin kendisini ziyarete geleceği için hediye bakacağını söyledi.

Özel hayatına dair konuşan 31 yaşındaki model, “Güzel bir ilişkim var. Daha 2-3 ay oldu. Evlilik yaşım tam olarak gelmedi, evlenebilirim de. Bu işler kısmet. Evlilik bir kez olsun, tek seferlik. O yüzden biraz dikkatli davranıyorum” dedi.

2021 yılında ‘Her Şeye Rağmen’ adlı şarkısını yayınlayan Barış Murat Yağcı, hayranlarının isteği üzerine müzik kariyerine başladığını ve şarkı çalışmalarını bıraktığını duyurdu. Yağcı, “Daha çok oyunculuğa yoğunlaşmak istiyorum. Sevenlerimin isteği üzerine şarkı yaptım. Zaten sesim güzel değil. Bir daha şarkı söylemem.” ifadelerini kullandı.