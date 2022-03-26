Survivor All Star’ın yeni bölümünde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımının dokunulmazlık mücadelesi verdiği oyunun sonunda Acun Ilıcalı, kötü haberi ve bir ismin diskalifiye olduğunu açıkladı.

Acun Ilıcalı Elif’in yarışmaya devam edemeyeceğini şu sözlerle açıkladı:

“Kendisi ile konuştuk son bir haftadır mide rahatsızlığı ve zorlanmalar… Bu daha önce defalarca yaşadığımız bir olay. Elif olduğu için şaşırdım. Sanki aylarca dayanabilecek gibi duruyordu. Ama maalesef böyle gelişmeler yaşıyoruz. Bugün itibarıyla Elif Survivor’a devam edemeyecek. Elif yarın kampa gelecek ve sizinle vedalaşacak.”

Acun Barış’a seslendi

Öte yandan Survivor’da oynanan dokunulmazlık oyununun ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında bir şok gelişme daha yaşandı. Sakatlığı dolayısı ile durumu belirsiz olan Barış’a seslenen Acun Ilıcalı’nın “İstersen ayrılabilirsin” demesi yeni bir eleme sinyalini daha gündeme getirdi.