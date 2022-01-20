Survivor All Star 2022 yarışmacısı Ogeday Girişken hakkında sosyal medyada yer alan iddiaya göre takım arkadaşıyla aşk yaşıyor.

Ogeday Girişken hakkında daha önce Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Girişken için bir yeni iddia daha ortaya atıldı.

Sosyal medyada Ogeday Girişken’in bileğindeki siyah toka tartışma konusu oldu.

Bazı kullanıcılar Nisa Bölükbaşı’nın tokası olduğunu ve Nisa’nın geçen sene Barış Murat Yağcı’ya da tokasını verdiğini yazdı.

Bazı kullanıcılar ise bileğindeki tokanın, takım arkadaşı Sude Burcu’ya ait olduğunu savundu.

Ogeday Girişken, Nisa Bölükbaşı ile hakkında çıkan aşk iddialarına, ”Çıkan haberlere ‘evet’ de demiyorum, ‘hayır’ da demiyorum; havada bırakıyorum” yanıtını vermişti.