Survivor All Star’ın dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar iletişim ve dokunulmazlık için kıyasıya mücadele etti. Oyunu kazanarak hem dokunulmazlığı kazanan hem de iletişim oyununu hak eden ünlüler takımı ailelerinden gelen fotoğraflara bakıp notlarını okudu. Ancak kızını görmek için sabırsızlanan Nagihan, gönderilen fotoğrafın yıllar öncesin ait olduğunu görünce çileden çıktı.

Hüngür hüngür ağladı! ‘babası bilerek yapıyor’

Survivor All Star’ın dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık ve iletişim ödülünü barındıran oyunu kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

Zorlu oyunun kazananı ise ünlüler takımı oldu. Üst üste oynanan 3 dokunulmazlığı kazanmanın mutluluğunu yaşayan ünlüler takımı, iletişim ödülünde ailelerinden gelen fotoğraflara ve mesajlara kavuştu.

Büyük bir sabırsızlıkla kızı Arven’i görmek için ekran karşısına geçen Nagihan, mesaj açılınca kızının kendisiyle yıllar önce çekildiği bir fotoğrafı görünce yıkıldı.

Kızının son halini görmek istediğini belirten Karadere, “Bu fotoğrafı ben çektim kızımın anlık fotoğrafını istiyorum. Bu fotoğraf çok eski kızım burada dört yaşında.

Kızımı çok özledim, son halini görmek istiyorum. Babası bilerek yapıyor” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Sinirlerine hakim olamayarak bahçeye çıkan Nagihan’ı takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.