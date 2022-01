2022 yılı Survivor All Star yarışmacıları dün gece yola çıktı. Birbirinden güçlü ve iddialı isimlerin yer aldığı Survivor All Star yarışmacıları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sevenlerine veda etti. Yeni sezonu merakla beklenen Survivor All Star‘ın ilk bölümü 15 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak.

İşte Survivor All Star yarışmacılarının veda paylaşımları…

Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Mert Öcal

Arkadaşlar biz ufaktan kaçar. Vakit geldi. Kendinize çok iyi bakın. Buralar size emanet… )) Herkes için hayırlısı olsun. Hepinize saygı ve sevgi içersinde bir sezon dilerim… Sevgiler… ❤️ — Mert Öcal 〽️ (@mertocalll) January 9, 2022

Sercan Yıldırım

#SYFC ailemize sesleniyorum! Sizi çok seviyorum ❤️ desteğinizi arkamda hissedicem 🙌🏻 Allah yardımcımız olsun ve hakkınızı helal edin 🙏🏻 — Sercan Yıldırım (@S9Sercan) January 9, 2022

Barış Murat Yağcı

Fazla söze gerek yok.

Hakkım olanı almaya gidiyorum.

Hepinizi öpüyorum benim kocaman ailem.#bmyfc — Barış Murat Yağcı (@barismrtyagci) January 9, 2022

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

Gökhan Keser

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Özkanbaş

Berkan Karabulut

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Ocak

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı