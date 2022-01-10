2022 yılı Survivor All Star yarışmacıları dün gece yola çıktı. Birbirinden güçlü ve iddialı isimlerin yer aldığı Survivor All Star yarışmacıları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sevenlerine veda etti. Yeni sezonu merakla beklenen Survivor All Star‘ın ilk bölümü 15 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak.
İşte Survivor All Star yarışmacılarının veda paylaşımları…
Atakan Arslan
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Adem Kılıçcı
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Mert Öcal
Arkadaşlar biz ufaktan kaçar. Vakit geldi. Kendinize çok iyi bakın. Buralar size emanet… )) Herkes için hayırlısı olsun. Hepinize saygı ve sevgi içersinde bir sezon dilerim… Sevgiler… ❤️
— Mert Öcal 〽️ (@mertocalll) January 9, 2022
Sercan Yıldırım
#SYFC ailemize sesleniyorum! Sizi çok seviyorum ❤️ desteğinizi arkamda hissedicem 🙌🏻 Allah yardımcımız olsun ve hakkınızı helal edin 🙏🏻
— Sercan Yıldırım (@S9Sercan) January 9, 2022
Barış Murat Yağcı
Fazla söze gerek yok.
Hakkım olanı almaya gidiyorum.
Hepinizi öpüyorum benim kocaman ailem.#bmyfc
— Barış Murat Yağcı (@barismrtyagci) January 9, 2022
Batuhan Karacakaya
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Aycan Yanaç
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Elif Gören
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Merve Aydın
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Nagihan Karadere
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Sema Aydemir
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Birsen Bekgöz
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Gökhan Keser
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Anıl Berk Baki
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Hikmet Tuğsuz
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Ardahan Özkanbaş
Berkan Karabulut
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Berna Keklikler
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Sude Burcu
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Seda Ocak
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Evrim Keklik
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Nisa Bölükbaşı
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