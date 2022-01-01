Türkiye’nin ilgiyle izlediği yarışma programı Survivor 2022 All Star Ünlüler/Gönüllüler yarışması 15 Ocak tarihinden itibaren tv8 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

Survivor 2022 All Star Ünlüler/Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında kimlerin yer aldığı merakla bekleniyordu.

tv8’in sahibi ve ayrıca yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı, kişisel sosyal medya hesabından Survivor 2022 All Star Ünlüler takımının ilk fragmanını yayınladı.

Yeni takımlar belli oldu

Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Furkan Kızılay, Nisa Bölükbaşı, Sema, Merve, Nagihan Karadere, Aycan, Elif, Sercan, Mert, Adem, Atakan gibi isimler Ünlüler takımında yarışacak.

Herkes heyecanla yarışmanın başlaması için gün sayarken Twitter hesabından, Survivor All Star’da performanslara ilişkin tahminlerini paylaşan Hakan Hatipoğlu yarışmacıları kızdırdı.

Hatipoğlu’nun, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler ve Ardahan Uzkanbaş’a listede yer vermemesi ve bazı isimlerin performansının düşük olacağına yönünde tahminde bulunması yarışma öncesi tartışmalara sebep oldu.

Performans tahminlerini Kadın-Erkek sıralaması yaparak Twitter’da paylaşan Hakan Hatipoğlu, listede adını geçirmediği yarışmacıları kızdırdı.

Mert Öcal ve Furkan Kızılay’dan tepki

Hatipoğlu’na ilk tepki Yasin Obuz’dan geldi. Obuz, “Bizi adamdan saymayanı, adam etmesini iyi biliriz. Boş yapmaya devam et…O algılarınızı yerle bir edeceğim eyvallah” diyerek cevap verdi.

Hatipoğlu’nun sözlerine bir tepki de Mert Öcal’dan geldi. Öcal Twitter hesabından, “Kimin ne performans yapacağı hiç belli olmaz. Daha Dominik’e gitmeden yapılan performans değerlendirmeleri çok amatörce. Hangi yarışmacının 100m’yi kaç saniyede koştuğunu veya ne kadar atış çalıştığını kim biliyor?” yazdı.

Hakan Hatipoğlu’nun sözlerine cevap veren bir diğer isim de Furkan Kızılay oldu. Kızılay, Instagram hesabından şu tepkiyi gösterdi.