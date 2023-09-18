Acun Ilıcalı’nın açıklamalarıyla şekillenen Survivor All Star 2024 kadrosuna eklenen bir diğer yarışmacı belli oldu. Son yaptığı açıklamada kadroya Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço’yu dahil ettiğini duyuran Ilıcalı, 12. ismin eski milli atlet Seda Ocak olacağını açıkladı. Ilıcalı’nın ‘yarışlarını heyecanla bekliyorum’ diye bahsettiği Ocak, daha önce 2019 sezonunda yarışmıştı.



Merakla beklenen yarışmanın All Star 2024 kadrosunda olacağı kesinleşen diğer isimler ise Nefise Karatay, Merve Aydın, Yiğit Poyraz, Turabi, Damla can, Sercan Yıldırım, Aleyna Kalaycıoğlu, Ogeday Girişken, Nagihan Karadere, Nihat Altınkaya’dır.