Survivor 2023, 13 Haziran’da gerçekleşen finalle sona erdi ve Nefise, çetin mücadele sonucunda zafer kazandı. Şimdi ise Survivor All Star 2024 için heyecan gün geçtikçe artıyor.

Bu yılki Survivor’da SMS oylaması yerine yeni bir konsept uygulanacak, eleme adayları arasında düello olacak ve performansı düşük olan yarışmacı adaya veda edecek. Acun Ilıcalı, Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere ve Ogeday Girişken’in ardından Aleyna Kalaycıoğlu’nun da yarışacağını “Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024’te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum” mesajıyla açıklamıştı.

Ilıcalı, son olarak Survivor All Star 2024’te yarışacak isimlerden birini daha açıklandı. Eski futbolcu Sercan Yıldırım’ın da Survivor kadrosunda olacağı duyuruldu.