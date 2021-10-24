Survivor Aleyna’nın Yeni Estetiğine Beğeni Yağmuru

Yarışmadaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun yaptırdığı estetik ile adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla burun estetiği yaptırdığını duyuran güzel yarışmacı yeni görüntüsüyle şaşırttı.

23 Yaşındaki Kalaycıoğlu‘nun yaptırdığı estetik ve değiştirdiği saç rengiyle yeni tarzı, takipçileri tarafından çok beğenildi.

Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa’da doğdu. Yalova’da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu‘nun annesi ile babası 10 yaşındayken ayrılmıştır. Sonrasında Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul’a taşınmıştır. Liseyi bitirdikten sonra dil eğitimine ağırlık vererek sınavlara çalışan Aleyna Kalaycıoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nde ‘Uçak Mühendisliği’ bölümünü kazandı. Uzun yıllar voleybol oynayan Kalaycıoğlu, 3 yıl boyunca okulun beach voleybol takımında yer aldıktan sonra 2021 yılında Survivor’a ilk başvurusunu yaptı.