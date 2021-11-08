Survivor Aleyna bomba pozlarıyla sosyal medyanın gündeminde

Survivor 2021’deki başarısıyla konuşulan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma bittikten sonra da adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda estetik operasyon geçirdiğini sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla gösteren Aleyna Kalaycıoğlu, bir markayla anlaşma yaparak kamera karşısına geçti. Sütyensiz giydiği ceket ile cesur pozlar veren Kalaycıoğlu, çekimin kamera arkası videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Video kısa sürede binlerce beğeni aldı.