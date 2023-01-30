Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz pazar akşamı ada konseyinde çarpıcı bir açıklama yaptı. Ilıcalı, 38 yaşındaki şarkıcı Yusuf Güney’in yarışmaya devam edemeyeceğini şu sözlerde duyurdu:

“Kırmızı takım için bugün itibariyle bir kayıp daha yaşanıyor. Yusuf Güney Survivor‘a devam edemeyecek. Bu sene tam anlamıyla bir direnç senesi oldu ve olacak. Şartlar çok zor olacak. Bu sene daha önce de dediğim gibi akıl oyunları ile yarışmacıların mental, psikolojik ve akıllarını kullandığı sezon. Yusuf Güney’de sizinle vedalaşmak için yanınıza gelecek.” ifadelerini kullandı.