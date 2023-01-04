Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Berdan Mardini, Survivor 2023 kadrosunda olduğunu duyurmuştu. Bir süredir yarışma için hazırlıklar yapan ünlü şarkıcı, son olarak bisiklet, valiz ve takım elbise ile kamera karşısına geçti.

Çektirdiği fotoğraflarını 307 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşan Mardini, gönderisine “Survivor’a gidiyorum, dönünce görüşürüz. Hazırlıklar tamamlandı” notunu düşerek, sevenlerine veda etti.

Çok sayıda beğeni ve yorum alan paylaşım, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. 44 yaşındaki şarkıcının pozları alay konusu olurken bazı takipçilerinin yaptığı “Valize kaç tayt sığdırdın”, “İlk fotoda askere gider gibi. Hayırlı tezkereler diyesim geldi”, “Almanya’ya işçi olarak gidiyor gibisin”, “Parkurlara da bayramlık kıyafetle mi çıkacaksın”, “Survivor’a gittiğine emin misin abi?” şeklindeki yorumlar dikkat çekti.