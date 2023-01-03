TV8’de yayınlanan Survivor Türkiye 2023’ün başlamasına çok az kaldı. Yeni yılda O Ses Türkiye’de tanıtımları gösterilen programın yarışmacıları şimdiden konuşulmaya ve merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz sezon All Star konsepti yapan yarışmanın bu seneki konseptinin çok başka olacağı söyleniyor.

Gönüllü kadrosundaki 1996 doğumlu Aleyna Elibol, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla daha yarışma başlamadan konuşulmayı başardı. Ayrıca programda Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medya fenomeni Elanur, Alper Rende ve Barış Telli gibi ses getirecek isimler de bulunuyor.

İşte Aleyna Elibol’un Instagram hesabından yaptığı paylaşımlardan birkaçı…

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