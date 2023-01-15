Survivor 2023 bu akşam ekranlara geri dönüyor. Yayınlanan fragmanda Acun Ilıcalı son derece havalı bir giriş yaptı.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Survivor 2023 yarışmacılarının haftalık olarak alacağı ücretler açıklandı.

İşte isim isim Survivor yarışmacılarının kazanacakları para…

Murat Eken – 50 Bin TL

Ümit Erdim – 60 Bin TL

Yusuf Güney – 95 Bin 600 TL

Berdan Mardini – 180 Bin TL

Seçkin Piriler – 30 Bin TL

Zeynep Alkan – 30 Bin TL

Barış Telli – 30 Bin TL

Alper Rende – 45 Bin TL

Halil İbrahim Göker – 45 Bin TL

Elanur – 45 Bin TL

Chaby Han – 45 Bin TL

Kürşat Juan – 45 Bin TL