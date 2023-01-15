Survivor 2023 bu akşam ekranlara geri dönüyor. Yayınlanan fragmanda Acun Ilıcalı son derece havalı bir giriş yaptı.
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Survivor 2023 yarışmacılarının haftalık olarak alacağı ücretler açıklandı.
İşte isim isim Survivor yarışmacılarının kazanacakları para…
Murat Eken – 50 Bin TL
Ümit Erdim – 60 Bin TL
Yusuf Güney – 95 Bin 600 TL
Berdan Mardini – 180 Bin TL
Seçkin Piriler – 30 Bin TL
Zeynep Alkan – 30 Bin TL
Barış Telli – 30 Bin TL
Alper Rende – 45 Bin TL
Halil İbrahim Göker – 45 Bin TL
Elanur – 45 Bin TL
Chaby Han – 45 Bin TL
Kürşat Juan – 45 Bin TL
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