Survivor 10 yıllık evliliği tek celsede bitirdi!

Hanzade Ofluoğlu, Saygun Ofluoğlu ile mutlu bir birliktelik yaşayan çift, Hanzade Ofluoğlu’nun Survivor 2021 kadrosuna katılmasından kaynaklı kısa bir ayrılık yaşamıştı. Yarışma boyunca adından söz ettiren Hanzade, eşi Saygun Ofluoğlu’na duyduğu özlemi de sitemli bir şekilde sık sık dile getiren sevilen yarışmacı 10 yıllık birlikteliklerini bitireceklerini duyurdu.

Survivor’dan geldikten birkaç ay sonra Hanzade Ofluoğlu 10 yıllık eşi ile yollarını ayrılma kararı aldıklarını sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla sevenlerine duyurmuşlardı. paylaşımında, ”13 senedir hayatımın en önemli parçası, en güzel günlerimizin süper kahramanı, en yakın arkadaşım ve biricik yol arkadaşım Saygun’la karı-koca ilişkimize son verme kararı aldık” yayınlamıştı. Boşanma davası açan ikilinin mahkemesi görüldü.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne dün gelen ikili anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Taraflar birbirinden nafaka ve tazminat talebinde bulunmadığı ortaya çıktı.