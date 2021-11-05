Sürükleyici 5 gerilim filmi önerisi

Sessiz (Hush)

Kate Siegel‘in başrolünde oynadığı gerilim/korku türündeki bu filmde, sağır bir kadın olan Maddie’nin, tek başına ormanın içinde yaşadığı evinde kitap yazarken, bir gün aldığı bir mesajla başlayan mücadelesini anlatıyor. Filmde, aldığı mesajda o anki halinin olduğunu gören Maddie, evin dışında kendisini izleyen katil ile karşılaştıktan sonra katilden kurtulmak için mücadele verir. 2016 yapımı olan Sessiz filminin senaryosu filmin aynı zamanda yönetmeni olan Mike Flanagan ve filmin başrol oyuncusu Kate Siegel’e ait.

Ev Baskını (Intrusion)

2021 yılı Netflix yapımı bu filmde, şehirden uzak küçük bir kasabada kendi inşa ettikleri yeni lüks evlerine taşınan mutlu bir çiftin, haneye tecavüz olayı yaşamalarının ardından hayatlarının değişmesini konu alıyor. Başrollerinde Logan Marshall-Green ve Freida Pinto‘nun rol aldığı psikolojik gerilim türü Ev Baskını filmi sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi meraklandırıyor. Filmin ana kadın karakteri Meera’nın, yaşadığı olayı şüpheli bulmasıyla hikayenin şekillendiği filmde, izleyiciyi şaşırtıcı bir son bekliyor.

Oyun (The Game)

Michael Douglas, Sean Penn ve Deborah Kara Unger‘ın başrollerini paylaştığı 1997 yapımı Oyun filmi, aldığı bir doğum günü hediyesiyle hayatı değişen Nicholas Von Orton’ın hikayesini anlatıyor. Kardeşi Conrad tarafından aldığı doğum günü hediyesiyle, bir oyuna giren Nicholas’ın sürükleyici hikayesini anlatan gerilim/gizem türündeki filmin yönetmenliği David Fincher’a ait.

Kör (Sightless)

2020 yapımı Kör filmi, bir saldırıya uğradıktan sonra görme yetisini kaybeden Ellen’ın hikayesini konu alıyor. Aynı adlı 2017 yapımı kısa filmine dayanan, Cooper Karl tarafından yönetilen bu psikolojik gerilim filminde, başrolleri Madelaine Petsch ve Alexander Koch paylaşıyor. Yaşadığı saldırıdan sonra bir eve yerleştirilen Ellen’ın yaşadıklarının aslında göründüğü gibi olmadığı ortaya çıkar.

Parçalanmış (Split)

2016 yapımı gerilim/korku türündeki Parçalanmış filmi, James McAvoy‘un canlandırdığı, 23 ayrı alter egoya sahip olan Kevin karakterinin, 3 kız kardeşi kaçırmasıyla başlayan hikayesini anlatıyor. 3 kız kardeşi evinin bodrumuna hapseden Kevin’ın aklı kızlarla kurduğu iletişimle daha da karışır ve daha da tehlikeli bir hal alır. Kevin’dan kurtulmak için çeşitli yollar arayan kızlar, Kevin’ın karakterleri arasında iyi olanı ile de iletişim kurmaya çalışarak kaçmanın yollarını arar.