Sorgulama gücümüz onlar sayesinde iyice gelişti. Yükselişe geçen sürrealist ve fantastik diziler, bizi farklı boyutlarda bir araya getirmeyi başarıyor. Üstelik hiçbir şey tahmin ettiğimiz gibi sonuçlanmıyor. Evet, sürrealist ve fantastik diziler içinde kaybolmak yeni hobimiz!

Klişeleşmiş, birbirine benzer ya da heyecan dozu düşük senaryolar… Yeni bir diziye başlama isteğine ket vuran yapımlar, artık izleyiciyi farklı bir arayışa doğru yönlendiriyor. İzlerken bir sonraki sahneyi asla tahmin edemeyeceğimiz diziler, eminiz son zamanlarda hepimizin listelerinin en başında yer alıyor. Tabii ki bu değişime yapımcılar ve yönetmenler de ayak uydurmak zorunda kalıyor. Sonuç olarak, son yıllarda sürrealist ve fantastik diziler önlenemez bir hız ile yükselişte. Özellikle, dijital platformlarda gerçeküstü senaryolarla şekillenmeye devam eden pek çok yapıma rastlıyoruz.

Hal böyle olunca, hayal gücünün uçsuz bucaksız yaratım gücü, beyinlerimizi keşif dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Mısırımızı patlatıp ekrana kitlenerek izlediğimiz bu diziler, aynı zamanda sorgulama güdümüzü de güçlendiriyor. Bulunduğumuz zamandan bizi kopararak farklı bir atmosferin içine dahil etmeleri, en sevdiğimiz yanları oluyor. Bu da nereden çıktı? Bu tarz dizileri izlerken, çoğu zaman sorular sorarak vaktimizin çoğunu geçiriyor olsak da, mevzuyu tam olarak anlayamıyor olmanın da ayrı bir cazibesinin olduğunu inkar edemeyiz. Akıllarımızda pek çok soru işareti bırakan yapımlar, haliyle son zamanların en popüler dizileri arasında yer alıyor. Mesela, oldukça farklı bir senaryoya sahip olan Russian Doll, adeta zamanın içindeki kısır döngüleri ile zihnimize meydan okuyor. Sadece adını çok iyi yansıtan senaryosu ile değil; aynı zamanda müzikleri ve styling konusundaki başarısıyla da tatmin seviyemize level atlatıyor.

Sürekli bir paradoksun içerisinde şekillenen Russian Doll gibi zihinlerimizi oyun parkına çeviren bir diğer dizi ise Ragnarok. Sürükleyici ve gizemli senaryosu ile her an ters köşe yapabiliyor. Diğer yandan Dark, The Rain ve The Mist gibi bilim kurgu ile fantastik-sürrealist kategorilerini harmanlayan diziler de, özgün senaryoları ile eşi benzeri olmayan bir yaratım gücünü ortaya çıkarmış oluyor. Yüzüklerin Efendisi’nden Yıldız Savaşları’na, Pan’in Labirenti’nden Harry Potter’a fantastik dünyalar konusunda ciddi bir temelimiz olsa da ya da Otomatik Portakal’dan Bir Rüya için Ağıt’a, 2001 Uzay Macerası’ndan John Malkovich Olmak’a sürrealist filmlerle ilişkimiz sağlam adımlarla ilerlemiş olsa da, dizilerdeki bu yeni nesil fantastik ve sürrealist öğeler heyecan veriyor.

Yazı Salih Devrim