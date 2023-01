Rihanna, ‘Black Panther: Wakanda Forever‘ filmi için yaptığı ‘Lift Me Up’ şarkısıyla ‘en iyi orijinal şarkı’ kategorisinde ‘Akademi (Oscar) Ödülleri’ne aday gösterildi. ‘Black Panther: Wakanda Forever’ filminin sonunda yayınlanan ve söz konusu Oscar adaylığı gösterilen ‘Lift me up’ şarkısı Tems, Oscar ödüllü Ludwig Göranssson, Rihanna ve Wakanda Forever yönetmeni Ryan Coogler tarafından yazıldı. Dört yıllık kolon kanseri mücadelesi ardından hayatını kaybeden Chadwick Boseman’ı anma niteliği taşıyan şarkı, 13 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Oscar ödül töreninde adaylık yarışında yerini alacak.

Diğer belirlenen bu daldaki adaylar ise ‘Tell It Like A Woman’ filmi için Diane Warren tarafından yazılan ve Sofia Carson tarafından seslendirilen ‘Applause’; Lady Gaga’nın ‘Maverick: Top Gun’ için seslendirdiği ‘Hold My Hand; RRR’ filmi için Rahul Sipligunj, Kaala Bhairava ve M.M’den Naatu Naatu; ve ‘Everything Everywhere All at Once’ filminden David Byrne’nin seslendirdiği ‘This Is A Life’.