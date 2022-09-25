Geçtiğimiz günlerde müstehcen pozlarının ifşa edileceği söylendiği için dolandırıcılara bir hayli para kaptıran Kubilay Aka’nın yüzü aşkta güldü.
Çukur, Vatanım Sensin gibi yapımlarda boy gösteren Kubilay Aka’nın geçtiğimiz günlerde korkusuna yenildiği ortaya çıktı.
Kısa bir süre önce sevgilisinden ayrılan Danla Bilic ve Kubilay Aka’nın samimi dansı sosyal medyaya damga vurdu.
Oyuncu Kubilay Aka ve YouTuber Danla Bilic, gittikleri Berkay Şahin konserinde samimi bir şekilde görüntülendi.
Şarkıcı Berkay’ın konserine el ele gelen Kubilay Aka ile Danla Bilic samimi halleri ile ilişkilerini ele güne haykırdı.
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