Son zamanların trendi “thrifting” gittikçe popüler olan sürdürülebilir moda akımına yeni bir bakış açısı sunuyor. Türkçe tam kelime karşılığı olmamakla birlikte ikinci el kıyafet alış-verişi ülkemizde de oldukça yaygınlaşıyor. Her geçen gün açılan yeni bir ikinci el dükkanı, bu alanda rekabeti de arttırıyor.

Amerika’da ve Avrupa’da oldukça yaygın olan “thrifting” kültürü, ülkemizde de yavaş yavaş gelişiyor. Amerika’da zincir “thirfting” marketi Goodwill, her gün binlerce müşteri ağırladıklarını ve ürünlerde inanılmaz bir sirkülasyonun olduğunu belirtiyor. Gittikçe daha fazla insan, önceden sevdiği giysilere ikinci bir şans veriyor. Oldukça uygun bir fiyata harika kaliteli parçalar bulmakla kalmıyor, aynı zamanda ikinci el satın alarak hala giyilebilir giysileri çöpten uzak tutuyoruz.

İşte size uygun fiyata ikinci el giysiler bulmak için bir rehber

1.Fazlalıklardan kurtulma

Öncelikle dolabınızda yeni alacağınız kıyafetler için yer açmalısınız. Çok fazla giydiğinizi düşündüğünüz veya elinizin hiç gitmediği, belki etiketli kıyafetlerinizi artık bir çok yerden satmanız mümkün. İstanbul’da oldukça artan ikinci el kıyafet dükkanlarına giderek veya telefonlarımıza indirdiğimiz uygulamalar sayesinde satabiliriz. Satamayacağınızı düşündüğünüz anda bağışlamak da iyi bir seçenek olabilir. Artık her köşe başında bulunan giysi kumbaralarına veya çeşitli kar amacı gütmeyen kuruluşlara giysilerinizi bağışlayabilirsiniz.

2.Zihin haritası

Net bir amacı olmayan ikinci el kıyafet alışverişi, aç karnına market alışverişi yapmaya benzer. Aç olduğunuz için her şeyi almak istersiniz fakat bu daha çok para harcamanıza sebep olur. Ayrıca odaklanamazsınız. Ne istediğinizi kafanızda oluşturun. Eğer biraz esinlenmeye ihtiyacınız varsa pinterest’e göz atın. Günlük hayatınızı düşünün: nerelere gittiğinizi, girdiğiniz ortamları, tarzınızı… Bir zihin haritası oluşturarak aradığınızı daha kolay bulabilirsiniz.

3.Duruma göre giyinmek

Bazı ikinci el dükkanlarında deneme kabinleri olmaz. Buna bağlı olarak değişim veya iade de kabul edilmez. Böyle bir durumda kendi deneme kabininizi yaratmanız mantıklı olacaktır. İkinci el alışverişine giderken üstüne kıyafet geçirip deneyebileceğiniz tarzda giysiler giyebilirsiniz. Mesela tayt, vücudunuza yapışan bir tişört, terlik vs… COVID-19 döneminde böyle bir şey mümkün olmasa bile normal zamanda (sanki yeni normalimiz bu değilmiş gibi) sizce de mantıklı değil mi?

4.Bütçeye sadık kalmak

Şimdi vereceğimiz öneriyi bence hayat standardınız haline getirebilirsiniz. Mevcut ekonomik şartlarda alışveriş bağımlılarını frenleyecek bir öneri ile karşınızdayız. Alışverişe giderken her zaman nakit kullanın. Kredi kartınızla yaptığınız alışverişlerde hiçbir zaman ne kadar harcadığınızı anlayamazsınız. Bir dahaki ay kart ekstresinizde bir sürprizle karşılaşmamak için bence en iyi yöntem bu. Nitekim ikinci el kıyafet alışverişlerinde de öyle. Alışverişin en başında yaptığımız planlamada bir bütçemiz vardı ve bunu aşmak istemeyiz, öyle değil mi 🙂

5.Göz kaslarınızı geliştirin

Eğer daha önce bir ikinci el dükkanına gittiyseniz içerisinin biraz karışık olacağını bilirsiniz. Bu aşamada önemli olan alanı iyi taramaktır. Plana sabit kalın ve reyonlar arasında nereye gideceğinizi bilin. Yolunuzdan şaşmayın(!). Eğer bir tişörte ihtiyacınız varsa tişört reyonuna gidin. Hem zamanınıza hem de bütçenize sadık kalmak için iyi bir yol. Ayrıca olayımız sadece ihtiyacımızın olduğu reyona gitmek değil, almak istediğiniz kıyafetlerin de defosu olup olmadığını kontrol etmektir. Değişim ve iade olmadığı için gözünü dört açın millet!

6.Yaratıcılığınızı konuşturun

Size uygun bir parçayı bulamadığınızda tekrar bir düşünün. Belki istediğiniz cepli bir parça belki de saten kumaştan bir elbise. Hayalinizdeki görüntüye en yakın parçayı bulup terzide istediğiniz gibi yaptırabileceğinizi düşündünüz mü? Bulduğunuz vintage ürünler adı üstünde “eski” oldukları için üzerinde ufak değişiklikler yapmanız onu tamamen türünün tek örneği haline getirir.

7.Yeni arkadaşlar edinin

Yeni arkadaşlar edinmek her zaman iyi bir fikir olmuştur. İş ağınızı geliştirir ve sosyalleşmenizi sağlar. Peki sürekli gittiğiniz bir ikinci el dükkanında, gelen parçalardan ilk sizin haberinizin olmasını istemez miydiniz? O zaman vakit arkadaş edinme vaktidir. İkinci el dükkanı sahibi arkadaşlarınızın olması hem bu alanda karşınıza inanılmaz parçalar çıkarabilir hem de kıyafet sirkülasyonuna katkınız artar.