İki yıl önce yayınlanan gerilim ve korku türündeki dizi Supernatural’da Castiel karakterine hayat veren 47 yaşındaki ünlü aktör Misha Collins, dizinin hayran toplantısında biseksüel olduğunu açıkladı. Collins, hayran toplasında cinsel yönelimini açıkça değil yaptığı ustaca kelime oyunları ile açıkladı. Ünlü aktör, izleyicilere, “Kaçınız kendini içe dönük kabul ediyor? Kaçınız dışa dönük?” sorularını yöneltti. Ardından hayranlarına “Peki kaçınız biseksüel?” sorusunu yönelten dünyaca oyuncu, seyirci alkışlarının ardından, “Benim üçü de” şeklinde yanıtladı. Ünlü aktör konu hakkında başka bir açıklama yapmadı.