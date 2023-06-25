Sean Connery, Pierce Brosnan ve Daniel Craig gibi usta oyuncuların hayat verdiği James Bond karakterini kimin canlandıracağı konusu hala gizemini koruyor.

25’inci Bond filmi “No Time to Die”dan sonra yeni Bond’un kim olacağı merak edilirken Superman rolüyle tanınan Henry Cavill’ın daha önce bu rol için seçmelere katıldığı ortaya çıktı.

Daniel Craig’in başrolde olduğu “Casino Royale” filminin yönetmeni Martin Campbell, “Henry seçmelerde harika görünüyordu. Oyunculuğu inanılmazdı. Bakın, eğer Daniel Craig olmasaydı, Henry harika bir Bond olurdu. Fiziksel olarak da çok iyi görünüyordu, yakışıklıydı. O zamanlar sadece biraz genç görünüyordu” ifadelerini kullandı.