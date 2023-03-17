Şimdilerde DC tarafından çekilen ‘Superman: Legacy’ filminin senaryosunu kaleme alan James Gunn, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aynı yapımda yönetmen koltuğunda da yer alacağını duyurdu. Çıkış tarihinin 11 Temmuz 2025 olarak planlanan filmin oyuncu kadrosuyla ilgili henüz bir bilgi paylaşılmazken Henry Cavill’in yer almayacak olması ünlü oyuncunun hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Clark Kent’i Daisy Planet’te çaylak bir muhabir olarak göreceğimiz filmde, Superman’in Kriptonlu aristokrat anne ve babasına, Kansaslı çiftçi ebeveynlerine, yarattığı kimliğe ve gücünün getirdiği sorumluluklarla baş ediş mücadelesine odaklanılacak.