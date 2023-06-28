DC sinema evreni, ünlü süper kahramanlar ‘Batman’, ‘Superman’, ‘Aquaman’ ve ‘Wonder Woman’ gibi karakterlerin yer aldığı yeni bir döneme giriyor. Henry Cavill‘in ‘Superman’ rolünden ayrılmasının ardından DC film stüdyosu, yeni projelerini duyurmuştu. Bu doğrultuda, ilk film ‘Superman: Legacy‘ adını taşıyacak ve senaryosu James Gunn tarafından kaleme alınacak.

Son olarak Gunn, yeni Superman’in David Corenswet olduğunu açıkladı. 29 yaşındaki Amerikalı oyuncu, ‘Pearl’, ‘The Politician’ ve ‘We Own This City’ gibi yapımlarda tanınmaktadır ve ‘Superman’ rolü, Corenswet’in ilk başrol deneyimi olacak. Ayrıca, Emmy ödüllü dizi ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ ile dikkatleri üzerine çeken Rachel Brosnahan ise yeni Lois Lane karakterini canlandıracak.