Batman, Superman, Aquaman ve Wonder Woman gibi karakterlerin yer aldığı DC sinema evreni, yeni bir döneme adım atıyor. Henry Cavill’in Superman rolünden ayrılmasının ardından DC evrenini başlatacak filmin adının “Superman: Legacy” olacağı açıklandı.

Yönetmen James Gunn, yeni Superman’in David Corenswet olduğunu açıkladı. 29 yaşındaki ABD’li oyuncu, “Pearl”, “The Politician” ve “We Own This City” gibi yapımlarla tanınıyor. Superman rolü, oyuncunun ilk başrolü olacak.

Emmy ödüllü dizi “The Marvelous Mrs. Maisel” ile yıldızı parlayan Rachel Brosnahan ise yeni Louis Lane olacak. Filmin kadrosuna üç oyuncu daha dahil oldu. “Castle” ve “The Rookie” yıldızı Nathan Fillion filmde Green Lantern’in insan enkarnasyonlarından biri olan Guy Gardner’a hayat verecek.

“Dora and the Lost City of Gold” ve “Rosaline” yıldızı Isabela Merced filmde Hawkgirl karakterine hayat verecek. “The Blacklist” ve “Twilight” gibi yapımlarda rol alan Edi Gathegi ise Michael Holt/Mister Terrific rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Lex Luthor’u canlandıracak oyuncu ise henüz seçilmedi.