HBO, süper kahraman filmlerine farklı bir açıdan yaklaşan yeni bir komedi dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. The Franchise adlı yarım saatlik komedi dizisi, hayali bir zor durumdaki süper kahraman filmi ekibinin perde arkasındaki dünyasını alaycı bir şekilde ele alacak.

Yeni komedi dizisinin başrollerde Himesh Patel (Yesterday) ve Aya Cash (You’re the Worst) yer alırken, Jessica Hynes, Billy Magnussen, Lolly Adefope, Darren Goldstein, Isaac Powell, Richard E. Grant ve Daniel Brühl gibi oyuncular da kadroda yer alıyor.

Haberin ilginç bir detayı ise, dizinin pilot bölümünün SAG-AFTRA grevi başlamadan önce tamamlanması ve prodüksiyonun grevin sona ermesiyle devam edecek olması. Bu nedenle The Franchise için henüz bir yayın tarihi bulunmuyor.