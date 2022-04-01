‘Fazilet Hanım ve Kızları‘, ‘Sen Çal Kapımı‘ ve son olarak ‘Bir Zamanlar Kıbrıs‘ adlı yapımda rol alarak adından söz ettiren başarılı oyuncu Sümeyra Koç, ALL Mart sayısının çekimlerinde bizimle beraberdi. Yüksek enerjisi ve keyifli haliyle nasıl geçtiğini anlamadığımız bir çekim gününde kendisine bazı sorular sorduk. İlk görüşte aşka inanıyor mu?, en iyi anlaştığı burç ne?, kendisini en çok ne güldürür?, bir arkadaşlıkta en değer verdiği şey nedir?

İşte editörlerimizden Salih Devrim’in Sümeyra Koç ile çekim arasında yaptığı röportaj…

Röportaj: Salih Devrim

Video/kurgu: Mert Kaan Altın