Sülfat Saçlara Nasıl Etki Ediyor?

Sülfat yani SLS (Sodium Lauret Sulfate) orta dereceli tahrişe sebep olan kimyasal bir maddedir. Temizlik maddelerinde sıklıkla kullanılan bu ürün, fazla köpürdüğü için temizlik hissi uyandırıyor. Ne yazık ki bu köpürmenin temizlikle hiçbir alakası yok. Şampuanlarda ve duş jellerinde kullanılan sülfat cildi tahriş ederek derinin kurumasına ve pul pul dökülmesine sebebiyet veriyor. Yalnızca cilt hastalıklarına değil alerjik reaksiyonlara, göz problemlerine de yol açıyor.

Sülfat saçlarınızın nem dengesini bozarak matlaşmasına, kabarmasına, kepek oluşumuna neden oluyor bu nedenle saçlarınız dökülüyor ve parlaklığını kaybediyor. Saçlarınız doğal formunu kaybetmemesi ve canlı bir görünüme sahip olması için sülfatsız, parabensiz ve silikonsuz saç ürünleri kullanmalısınız.

Paraben nedir?

Paraben de tıpkı sülfat gibi kozmetik ürünlerde kullanılan toksik bir kimyasal maddedir ve xenoestrojen olarak kabul edilir. Bu maddeler meme kanseri oluşumuna yol açabiliyor. Bir araştırmaya göre, meme kanseri hastalardan alınan örneklerde parabene rastlanmıştır. Ayrıca kullandığımız deodrant, saç kremi, diş macunu, nemlendirici krem, serum gibi bakım ürünlerinde kullanılan bu madde cilt hastalıklarına yol açabildiği gibi erken yaşlanmaya da sebep oluyor. Parabenin bu denli saldırgan bir madde olması kozmetik sektörünü de rahatsız etmiş olacak ki son zamanlarda bazı büyük kozmetik şirketleri parabensiz ürünler satışa sundu.

Silikon uzun vadede problem yaratabilir

Maliyeti uygun olduğu için sülfat ve paraben gibi kozmetik ürünlerde sıklıkla kullanılan silikon, saçın parlamasını ve dolgunlaşmasını sağlıyor. Fakat bunu yaparken saç derinizi kaplar. Dolayısıyla saça girmesi gereken faydalı yağ ve besinleri de engelleyerek saçınızı güçsüzleştirir. Uzun süre silikona maruz kalınması astım, alerji, egzama gibi çeşitli hastalıklara yol açabilir.

Yazı Fahriye Nur Yüksel