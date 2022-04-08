Sözcü’den Hayati Arıgan’ın haberine göre, oyuncu Şükrü Özyıldız ‘Kış Güneşi’ dizisinin yurt dışında yayınlanan bölümlerinden pay almadığını iddia ederek Endemol Medya’ya açtığı alacak davasından 78 bin lira kazanmıştı. Ancak oyuncu, ödenecek tutarın hak edilen tutardan az olduğu iddiasıyla yapım şirketine ikinci kez dava açtı.

40 bin dolar daha istedi

Söz konusu dava dilekçesinde şirketin diziye ait yur tdışı gelirlerini Şükrü Özyıldız’dan gizlediği öne sürüldü. Özyıldız, yapım şirketinden dizinin yurt dışı gelirlerinden 40 bin dolar daha talep etti.

60 binlik kayıp

Dosyaya eklenen bilirkişi raporunda Şükrü Özyıldız’ın oynadığı ‘Kış Güneşi’ adlı dizinin 2019 ve 2020 yılları arasında yurt dışı satışlarından elde edilen gelirin 3 buçuk milyon lira bulduğu ve oyuncuya ödenmesi gereken tutarın 60 bin 808 lira olduğu tespit edildi.

Özyıldız davayı kazandı

İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Mahkeme, Şükrü Özyıldız’ın davasını kabul ederek Endemol Meyda’nın oyuncuya yasal faiziyle birlikte 4 bin 517 dolar ödeme yapmasına karar verdi.