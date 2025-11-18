Şükrü Erbaş’ın 1983 yılında yazdığı, ilk kez 1995’te bir kitapta yer bulan şiirlerinden oluşan “Ömür Hanım’la Güz Konuşmaları” okurların baskıya dönüşen yoğun isteği sonucu, müstakil bir kitap olarak edebiyat dünyasına “merhaba” diyor. Erbaş’ın kaleme aldığı bu unutulmaz şiirler, Türkçede çok az örneği görülen bir şekilde, yıllar içinde yüzbinlerce okurun diline, belleğine, kalbine yerleşmişti. Şimdiyse, özel baskıyla ve Melis Rozental’in desenleri eşliğinde Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından okurlara sunuluyor.

Bir güz mevsimi kadar dingin, bir ayrılık kadar derin, bir aşk kadar yakıcı bu şiirler; zamanın, yalnızlığın ve sevmenin anlamına dair içli bir yolculuğu dizelerinde barındırıyor. Şükrü Erbaş’ın bütün şiirlerinde yankılanan o tanıdık insan sesi, bu kitapta bir kadına, bir yaşama, bir mevsime dönüşüyor: “Ömür Hanım” kimi zaman bir sevgili, kimi zaman bir özlem, kimi zaman da insanın ta kendisi olarak karşımıza çıkıyor. Her satırıyla içimizi ısıtan, her dizesiyle bir hayatı yeniden düşündüren bu kitap, şiirin sözcükler dışında, emeğin, sevginin ve kaybın sessiz diliyle de yazıldığını bir kez daha hatırlatıyor.