Başrolünde Heather Graham’ın yer aldığı Suitable Flesh, yeni bir fragman ile izleyicinin karşısında! Film, Tribeca Film Festivali‘nde dünya prömiyerini gerçekleştirmişti. Senaristliğini daha önce “From Beyond”u kaleme alan Dennis Paoli’nin üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Joe Lynch yer alıyor.

“Suitable Flesh” ilhamını usta korku edebiyatı yazarı H.P. Lovecraft’ın “The Thing on the Doorstep” adlı 1933 yapımı öyküsünden alıyor. Oyuncu kadrosunda Heather Graham, Barbara Crampton ve Judah Lewis yer alan filmde Graham psikiyatris Elizabeth Derby karakteriyle kusursuz bir hayata, mükemmel bir eşe ve başarılı bir kariyere sahip bir kadını canlandırıyor. Elizabeth’in bir hastasına karşı hissettiği sevgi ve bu sevginin beraberinde getirdiği yakınlık; onu bedeninin kontrolünü ele geçirmiş doğaüstü bir varlık ile karşı karşıya getiriyor.

Yayınlanan yeni fragmanda şeytani varlık Elizabeth’in vücudunu ve hayatını ele geçiriyor ve Barbara Crampton’ın canlandırdığı meslektaşı esasında neler olduğunu araştırmaya devam ediyor. Fragmanında Joe Lynch’in günümüz izleyicisinin ilgisini çekip, onları şaşırtacak şekilde uyarlamayı hedeflediğine dair ipuçlarına yer veren film ,27 Ekim 2023’te vizyondaki yerini alacak.