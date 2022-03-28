Merhum sanatçı Nejat Uygur’un oğlu Süheyl Uygur, ‘Süt Kardeşler’ oyunu için çıktığı Karadeniz turnesinde adeta ölümden döndü.

Türk Tiyatrosu’nun değerli isimlerinden Nejat Uygur tarafından tiyatro sahnelerine taşınan “Süt Kardeşler” oyunu, Süheyl Uygur ve Behzat Uygur’un yorumuyla yeniden tiyatro severlerle buluştu Karadeniz turnesine çıkan ünlü kardeşler, bir süredir Merzifon, Samsun, Amasya, Ordu, Rize, Gümüşhane ve Trabzon gibi birçok şehirde sahne alıyor.

Gittikleri her yerde kapalı gişe oynayan ekip, sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunmayı da ihmal etmiyor.

Sabah’tan İlker Gezici’nin haberine göre, renkli anlara ev sahipliği yapan turnenin başrol oyuncusu Süheyl Uygur, geçtiğimiz günlerde oyuna hazırlık yapılırken ölümden döndü.

Dekorun önündeki koltukta oturan ünlü tiyatrocu bir anda dekorun devrilmesiyle hayatının şokunu yaşadı.

Büyük panonun altında kalmaktan son anda kurtulan Uygur’a sevenleri “Nazara geldi” gibi yorumlarda bulundu.

Aynı dekorun daha önce de Behzat Uygur’un üzerine devrildiği öğrenildi. Yine yakın zaman önce oyun sırasında bir koltuk kırıldı.