Sudi Etuz markasının kreatif direktörü Şansım Adalı, Fashion Week Istanbul Sonbahar- Kış 22 kapsamında Kırım Kilisesi’nde sunduğu ‘Dalyan’ isimli yeni koleksiyonu ile birlikte ışıltılı su altı dünyasını kıyafetlerle buluşturuyor.

Koleksiyonunu kaybettiği babasına adayan Şansım Adalı defilesinde sergilediği görüntülerin hikayesini hakkında, “Bir önceki koleksiyonumda Adana sokaklarını tanıtmıştım, şimdi sizi sevgili Dalyan’ın Akdeniz kıyılarına götürüyorum” dedi ve ekledi, “Babama adadığım koleksiyonumun sergileme hikayesinde de babamın hayatından izler görüyoruz. Modellerin arkasındaki tüm görsellerde babamdan ipuçları var. Benim ailem bir asırdır dalyancılıkla uğraşıyor. Akyatan Lagünü bizim atadan beri işlettiğimiz bir balık çiftliği ve 360 kuş türünün uğradığı bir yer. Belli bir zamanda flamingolar donatır Dalyan’ı… Flamingolu görüntüler o dönemi anlatıyor. Dalyan’la, su altıyla, mavi yengeçlerle alakalı görseller var. Orada yaşadığı için Miami’den, gezmeyi çok sevdiği için Galata’dan, eğitimini sürdürdüğü Londra’dan, kültürüne ve yemeklerine düşkün olduğu Uzakdoğu’dan, mesleği olduğu için hep gezdiğimiz balık pazarlarından ve hayatı hep seyahatle geçtiği için uçaklardan oluşan görüntülerle babamı anlatan bir kurgu yansıttık” şeklinde açıkladı.

Dalyan’dan ilham alınan koleksiyonda, dünyaca ünlü model Mao Xiaoxing ile fotoğraflandı. Şansım Adalı, lacivert pullu straplez elbiseler, markanın imzası haline gelen çok katlı tül elbiseler ile kendi hayallerinde ki deniz dünyasının şiirselliğini yeni kreasyonunda bizlere sunuyor. Koleksiyonun dikkat çeken detayları ise, Akdeniz’in su ışıltılarını yansıtan payetler, canlı siyahlar, mavinin gece tonları, portakal ve fuşyaların gün batımını çağrıştıran renklerin birlikteliği ile ortaya çıkıyor. Kadınların güçlü siluetini gösteren heykelsi elbiseler, mikro mini üstler, süper mini etekler 60 parçalık koleksiyonda dominant unsurlar. Dalyan koleksiyonu, Sudi Etuz’un şu ana kadarki en güçlü koleksiyonları arasında yer alıyor.