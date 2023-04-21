‘Şeref Sözü’, ‘Kazara Aşk’ ve ‘Tozluyaka’ gibi yapımlarda rol alan oyuncu Sude Zülal Güler, annesini kaybetti. Acı haberi takipçileriyle paylaşan genç oyuncu, “Ben bugün canımı, canımın en içini, melek annemi kaybettim” dedi.

Güler, sonraki paylaşımında “Benim bebeğim, benim güzel kalplim, benim güzel annem, en iyi arkadaşım, sana nasıl veda edilir bilmiyorum ama bunun bir veda olmadığını da biliyorum, sana o kadar çok şey söylemek istiyorum ki, dünyanın en iyi annesi… Seni çok seviyorum, en çok da senin için her şeyin çok güzel olacağına söz veriyorum. Şimdi çok güzel bir yerdesin, seni güzel Allah’ıma emanet ettik, cennetinde huzur bul annem” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, annesini cenazesinin bugün Yeniköy Yeni Camii’nde kılınacak olan ikinci namazın ardından Yeniköy aile kabristanlığına defnedileceğini söyledi.