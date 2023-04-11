Mert Öcal geçtiğimiz sezon Survivor‘da erken elenmiş ve Sude Burcu, onun elenmesiyle birlikte gözyaşlarına boğulmuştu. Survivor’da tartışmalı bir şekilde şampiyon olan Nisa Bölükbaşı’nın Mert’in yakın arkadaşıyla birlikte olduğu iddiaları, onu Sude ile aldattığı iddialarına neden olmuştu ve bu durum uzun süre gündemde kalmıştı. Ancak, yarışmadan elendiklerinde Mert ve Sude’nin ilişkisi bu iddiaları aşmıştı.

Sude Burcu, sevgilisi Mert Öcal’ın doğum gününü arkadaşlarıyla birlikte kutlamıştı ve evlilik teklifi karşısında şoke olmuştu. Mert, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisiyle birlikteliği süren Öcal, İzmir’e gidip Sude Burcu’yu ailesinden istemişti. Kız isteme merasiminin ardından çiftin yüzükleri takılmıştı.

Nişanlısıyla sık sık aşk pozlarını paylaşan Sude Burcu, Mert Öcal ile birlikte Paris’e gitmiş ve romantik siyah-beyaz karelerini “Hayatımın anlamısın sen, bütün hislerim, en güzel iyi ki” notuyla paylaşmıştı.