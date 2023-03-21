Son dönemin sevilen dizilerinden Succession ve The Marvelous Mrs. Maisel’dan aynı anda sevenlerini üzen haber geldi. HBO Max ve Prime Video’nun Emmy Ödüllü dizileri Succession ve The Marvelous Mrs. Maisel yayınlanacak olan sezonlarıyla ekranlara veda edeceklerini duyurdu.

Succession

İlk bölümü Ağustos 2019’da yayınlanan HBO Max’in Emmy ödüllü dizisi Succession, 26 Mart’ta yayınlanacak dördüncü sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Babalarını sabote etmeyi ve gücü ele geçirmeyi planlayan Roy kardeşlerin, daha gizli anlaşmaların içerisine girdiğinin anlatıldığı final tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

The Marvelous Mrs. Maisel

Prime Video’nun Altın Küre ve Emmy ödüllü dizisi The Marvelous Mrs. Maisel, dokuz bölümden oluşan beşinci sezonuyla seyircisine veda etmeye hazırlanıyor. Midge’in kendisini hayalini kurduğu başarıya her zamankinden daha yakın bulmasının ve rüyalarını gerçekleştirmesi için son şansının anlatıldığı final sezonu, 14 Nisan’da seyirciyle buluşacak.

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