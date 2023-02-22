Her geçen gün dünya su sorunuyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, dünya nüfusunun yarısından fazlasının gelecek yıllarda su sorunuyla karşı karşıya geleceğini bildiriyor. Peki aldığımız kozmetik ürünlerinin ne kadar su içerdiğini biliyor muyuz? Cilt bakımı veya kişisel bakım ürünlerinin içeriklerine baktığınız zaman ilk bileşen olarak listelenen ‘aqua’yı yani su’yu bulma olasılığınız yüksektir. Büyük bir ölçüde su içeriğine bağlı olan kozmetik sektörü, son yıllarda ortaya çıkan su kıtlığı ile beraber sürdürülebilir ve sağlıklı ürünler için yeni alternatif yollar denemek için harekete geçti. Plastik kullanımını azaltma konusunda büyük ilerleme kaydeden güzellik sektörü şimdi ise makyaj ve cilt bakım ürünlerinde su kullanmayı azaltacağını duyurdu.

İlk Güney Kore’de başlayan ve günümüzde bir çok ülkeyi etkisi altına alan susuz güzellik trendinin hem doğaya hem tüketiciye olan faydalarından sonra güzellik sektörü ürettikleri ürünlerde su kullanım miktarını azalttıklarını yerini ise doğal yağların ve bitki özlerinin alacağını duyurdu.

Susuz formüle edilmiş ürünlerin hem daha küçük boyutta olmasıyla paketleme azalmış olurken hem de daha hafif oldukları için taşıma sırasında daha fazla miktar transfer edilebildiği için karbon ayak izini de azaltmaya yardımcı oluyor.

Peki su içermeyen güzellik ürünleri neler?

1-BAWDY The Body Wash

Deniz yosunuyla ve yaz çiçeğiyle formüle edilmiş vücut şampuanın su ile temasından sonra pudradan köpüğe dönüşüyor. Bir şişe BAWDY Wash, beş şişe sıvı duş jeline eşit olmasıyla karbon ayak izini azaltıyor.

Ürün link: BAWDY The Body Wash

2- L’occitane Aromachology Purifying Freshness Solid Shampoo

İçeriğinde bulunan yağlar ile hem saçları onarırken hem de güçlendiren L’occitane Katı Şampuanı, saçların ihtiyaç duyduğu bakımı sağlarken plastik şişede olmamasıyla da daha az atık oluşumunu sağlıyor.

Ürün link: L’occitane Aromachology Purifying Freshness Solid Shampoo

3-Burt’s Bees Face Balm

Su içermeyen yüz balsamı Burt’s Bees, içindeki C vitaminiyle temiz cilde uygulandığında hem cilde nem verirken hem de parlak bir görünüme sahip olabilirsiniz. Bal mumu, cupuaca yağı, jojoba yağı ve diakon turp tohumu yağı ile formüle edilen Burt’s Bees yüz balsamı çevreye dost bir makyaj ürünü olarak karşımıza çıkıyor.

Ürün link: Burt’s Bees Glowing Face Balm

4- Conserving Beauty Conserve You Face Oil

Birkaç damla ile yüzde meydana gelen iltihaplanmayı, kızarıklığı ve hassasiyeti yatıştırmaya yardımcı olan yüz yağı ile parlak cilde kavuşmak artık çok kolay. 9 bitki bazlı yağdan oluşan karışımda cildi nemlendirirken ayrıca cildi anında pürüzsüz ve parlak bırakır.

Ürün link: Conserving Beauty Conserve You Face Oil

5- Vapour Beauty Lux Organic Lip Balm

Tamamen doğal içeriklerle formüle edilmiş dudak balsamıyla hassas ve kuru dudaklarınızı hem iyileştirirken hem de korur. Kremsi yapısıyla dudakları yumuşak ve dolgun bırakır.

Ürün link: Vapour Beauty Lux Organic Lip Balm

Ece Dilan Atar

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