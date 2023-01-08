Televizyonun en sevilen dizilerinden Kardeşlerim ve Yalı Çapkını hem reytinglerde hem de oyucularının sosyal medya güçleriyle rekabetini sürdürüyor. Hayran kitlesini her geçen gün arttıran başarılı oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun ‘Kardeşlerim’ dizisinden edindiği popülerlikle Yalı Çapkını ile yükselen bir ivme yakalayan Afra Saraçoğlu‘nu geride bıraktı.

Her haftanın popüler listesini açıklayan Adba.tv uzun süredir zirveden düşmeyen Afra Saraçoğlu için bu kez şaşırtıcı bir liste yayınladı. Platform ‘En Popüler Kadın Oyuncular’ listesinde birinci sıraya Su Burcu Yazgı Coşkun ismini yerleştirdi.

Listede Afra Saraçoğlu dördüncü sırada yer alırken ikinci sırada Sıla Türkoğlu, üçüncü sırada Elçin Sangu vardı.

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