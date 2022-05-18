Ilgınsu Denizci

Öncelikle dünyanın en mutlu insanlarının bile zaman zaman stresle baş etmek zorunda kaldığını belirtmek isterim. Yani stresten tamamen kurtulmayı ne düşünün ne de isteyin! Kaldı ki doğru seviye de olan stresin kişinin başarılı olmasındaki en önemli faktörler arasında yer aldığını da bilin. Stresten kurtulmayı değil de stresle baş edebilmeyi öğrenmeliyiz.

1. Güne güzel başlayın!

Güne güzel başlamak ve sabah kalktığınızda bir bardak ılık su içmek stresle baş etmenin ilk kuralları arasında. Çünkü güne nasıl başladığınız geri kalan zamanınızın gidişatını etkileyen en önemli şey! Yataktan suratınız asık bir biçimde kalkıyor ve yeni bir güne başladığınız için kendinizi şanslı hissetmiyorsanız, stresle birlikte bir sürü olumsuz duygunun zihninizi işgal etmesine izin vermiş olursunuz. Bu nedenle güne iyi başlayın. Alarmınızı duyar duymaz yataktan kalkmayı ve pencerenizden dışarı bakarak günü selamlamayı alışkanlık haline getirin.

2. Olumluya odaklanın!

Olumlu düşünme doğuştan gelen bir yetenek değildir. Çalışarak sonradan da kazanılabilinir. Burada bir tablonun tamamını görebilmektir aslında olumlu düşünmek. Hep aynı noktadan bakmak yerine bir adım geriye çekilerek tablonun tamamını görebilmektir. Bir sorunla karşı karşıya kaldığınızda anında bu durumdan çıkartabileceğiniz olumlu yorumlara odaklanın. Olası tüm olumlu sonuçları göz önünde bulundurun. Hayal gücünüzü serbest bırakın. Herhangi bir durum için düşünebileceğiniz milyonlarca sebep var. İsteyerek olumlu bir yol seçtiğinizde otomatik olarak rahatlar ve içinizde kendinizi daha iyimser hissedersiniz. Bir hata yaptığınızda “Ne kadar da aptalım!”, “Yine beceremedim!” gibi cümleler kurup kendinizi germek yerine daha sakin olmaya çalışın. Ayrıca yaşadığınız olayların negatif yönlerine değil pozitif yönlerine odaklanmaya çalışın.

3. Beslenme ve uyku düzeninize dikkat edin!

Stresle başa çıkmak için tükettiğiniz gıdalara da dikkat etmelisiniz. Örneğin; yeşil çay, bitter çikolata, yoğurt, muz, yabanmersini, süt, soya fasulyesi, somon, ton balığı gibi yağlı balıklar, narenciye ve yeşil yapraklı sebzelerin stres oranını azalttığı bilinmektedir. Öte yandan, fazla kafeinin ise kişiyi olduğundan çok daha stresli biri haline getirdiğini de biliyoruz.

Yeterince uyumayan veya düzensiz uyku saatleri olan kişilerin diğerlerine göre daha gergin olduğu kanıtlanmış bir gerçektir. Hatırlayın uykusuz kaldığınız gecelerin sabahlarında kendinizi ne kadar yorgun ve sinirli hissediyordunuz. Bu nedenle her zaman belirli saatler arasında uyumayı alışkanlık haline getirmelisiniz. Çok istisnai durumlar dışında uyku düzeninizi bozmamalı, bu alışkanlığın size hayat boyu sağlık ve mutluluk getireceğini unutmamalısınız.

4. Nefes alın!

Soluma her hücrenin güçlü ve sağlıklı kalması için gerekli oksijeni almamızı sağlar. Fiziksel, zihinsel ve duygusal enerjimizi arttırır. Bizi gerilim ve baskıdan uzaklaştırır. Derin nefes almak rahatlatıcı bir tekniktir ve bedavadır. Nefesinizi düzenlemeyi öğrenmeli, en az 10 kez derin nefes alıp vererek kendinizi yatıştırmayı denemelisiniz. Dediğim şeyi oturduğunuz yerde de yapabilirsiniz, ama daha etkili sonuç elde etmek için biraz hava almayı veya cama çıkmayı düşünmelisiniz. Alacağınız yavaş ve düzenli nefesler stres oranınızı düşürecek ve üzerinizde meditasyon etkisi yaratacaktır.

5. Yavaş müzikler dinleyin!

Hafif tempolu bir müzik; kalp atışınızın yavaşlamasına, kan basıncının düşmesine ve stresinizin azalmasına yardımcı olur. Yağmur, rüzgar ve kuş gibi tabiat seslerinden oluşan bir müzik listesi hazırlayıp nefes egzersizleriniz esnasında ya da yürüyüş yaparken dinleyebilirsiniz. Daha enerjik hissetmek için de daha tempolu enstrümanların yer aldığı müzikleri tercih edebilirsiniz.